Forse winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met flinke winsten gesloten. Beleggers schoven de zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen aan de kant en gingen op koopjesjacht na de koersverliezen van vorige week. Op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal een uitblinker dankzij de verkoop van zijn Amerikaanse tak. Ook Galapagos was opnieuw in trek door positief nieuws over een medicijn van de biotechnoloog.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 2 procent hoger op 551,67 punten. De MidKap klom 2,1 procent tot 801,25 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 3,2 procent.

ArcelorMittal was de grote winnaar in de AEX met een koerssprong van bijna 11 procent. Beleggers reageerden enthousiast op de verkoop van het onderdeel ArcelorMittal USA aan de Amerikaanse staalproducent Cleveland-Cliffs. De deal heeft een waarde van 1,4 miljard dollar. In combinatie met de verkoop begint ArcelorMittal ook een aandeleninkoopprogramma met een omvang van 500 miljoen dollar.

Galapagos zette de opmars voort met een plus van 3 procent. De Europese Commissie heeft het middel filgotinib van de biotechnoloog goedgekeurd voor de behandeling van reumatoïde artritis. Vrijdag won het aandeel al bijna 3 procent na de toestemming om filgotinib op de Japanse markt te brengen.

Ook de financiële bedrijven Aegon, ABN AMRO en ING waren in trek, met winsten tot 8 procent. ASML steeg 2,5 procent, ondanks het nieuws dat Washington extra handelsbeperkingen heeft opgelegd aan de Chinese chipreus SMIC. De Nederlandse chipmachinefabrikant is voor SMIC de belangrijkste leverancier.

In de MidKap steeg Basic-Fit 0,5 procent. De fitnessketen moet tijdelijk 148 sportscholen in Frankrijk sluiten vanwege de coronamaatregelen in dat land. Basic-Fit heeft een juridische procedure aangespannen om de clubs zo snel mogelijk te kunnen heropenen.

In Londen dikte HSBC bijna 9 procent aan. De Chinese verzekeraar Ping An Insurance Group heeft zijn belang in de Britse bank vergroot. Commerzbank klom 5,6 procent in Frankfurt. De bank heeft zijn nieuwe topman gevonden bij grote rivaal Deutsche Bank. Manfred Knof, de baas bij de retailtak van Deutsche Bank, komt begin volgend jaar aan het roer te staan bij Commerzbank.

De euro stond op 1,1659 dollar, tegen 1,1618 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 40,48 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 42,30 dollar per vat.