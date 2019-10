Forse verliezen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen verloren woensdag opnieuw fors terrein. Beleggers bleven terughoudend door de zorgen over een vertraging van de wereldwijde economische groei en keken vooral uit naar de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China volgende week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent lager op 567,26 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 818,47 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 1,6 procent.

De FTSE in Londen raakte 1,7 procent kwijt. De Britse premier Boris Johnson zal woensdag zijn voorstel voor de brexit aan de Europese Unie bekendmaken. Volgens Britse media zal Johnson voorstellen dat Noord-Ierland tot ten minste 2025 een speciale status met de EU houdt.

Vooral de bedrijven die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen werden van de hand gedaan. In de AEX stonden uitzender Randstad en staalgigant ArcelorMittal onderaan met verliezen van ruim 3 procent. Olie- en gasconcern Shell daalde 2,1 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. Verzekeraar ASR (min 1,2 procent) kampte met een adviesverlaging door KBC Securities. Telecomconcern KPN was een zeldzame stijger met een winst van 1,5 procent.

In de MidKap waren geen stijgers te bekennen. Metalenspecialist AMG sloot de rij met een min van 5,5 procent. PostNL verloor 2,1 procent. Volgens topman Ronald van de Laar van postbedrijf Sandd, dat wordt overgenomen door PostNL, zullen de tarieven voor zakelijke post de komende jaren fors omhoog moeten.

Op de lokale markt veerde Esperite (plus 2 procent) iets op. Het aandeel kelderde een dag eerder dik 40 procent nadat het stamcelbedrijf had laten weten al zijn operationele activiteiten te staken en door te gaan als investeringsbedrijf.

Tesco steeg 1,7 procent in Londen. Het Britse supermarktconcern kwam met beter dan verwachte halfjaarcijfers en liet weten dat topman Dave Lewis volgend jaar zomer vertrekt. Hij wordt opgevolgd door Ken Murphy, een bestuurder van Walgreens Boots Alliance.

De euro was 1,0911 dollar waard, tegen 1,0934 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent in prijs tot 53,74 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 58,67 dollar per vat.