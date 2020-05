Forse terugval in boekingen bij reisbedrijf Expedia

Reisbedrijf Expedia heeft de boekingen via zijn platform fors zien terugvallen door de maatregelen die verschillende landen namen om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te vertragen. Vooral in de tweede helft van maart ging het slecht. Toen was sprake van een daling van wel 90 procent.

In het eerste kwartaal als geheel werd er via Expedia voor 17,9 miljard dollar aan reizen geboekt. Dat was 39 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet van het bedrijf zelf liep met 15 procent terug tot 2,2 miljard dollar. Onder de streep kwam de onderneming 1,3 miljard dollar tekort, ongeveer dertien keer zoveel als het nettoverlies een jaar terug.

Inmiddels lijkt het aantal annuleringen zich weer te stabiliseren. Topman Peter Kern verwacht in mei de weg omhoog enigszins terug te vinden. Volgens hem is het gunstig dat zijn bedrijf eerder dit jaar al kostenbesparende maatregelen doorvoerde. Het concern schrapte in februari al 3000 banen. Daarmee reageerde Expedia op de toenemende concurrentie van partijen als Airbnb. Nu de coronacrisis het bedrijf extra onder druk zet, is Expedia naar eigen zeggen nog ambitieuzer geworden om zijn kostenplaatje structureel te verbeteren.