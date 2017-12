Forse stijging huizenprijzen houdt aan

De prijzen van koopwoningen zijn afgelopen maand opnieuw met 8,2 procent gestegen. Daarmee blijft de stijging van de huizenprijzen op het niveau van oktober, toen de sterkste prijsstijging in bijna 16 jaar werd genoteerd.

De huizenprijzen liggen nu volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 22,5 procent hoger dan tijdens het dieptepunt in de nasleep van de crisis, in juni 2013. De piek van augustus 2008 komt nadrukkelijk weer in zicht. Ten opzichte van dat topniveau liggen de huizenprijzen nog bijna 4 procent lager.

Het Kadaster maakte deze week al bekend dat het in november 19.647 verkochte woningen registreerde. In de eerste elf maanden van dit jaar zijn ruim 215.000 huizen verkocht. Dat is bijna 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.