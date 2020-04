Forse piek in ziekteverzuim na aankondiging coronamaatregelen

Het ziekteverzuim is de laatste twee weken van maart fors toegenomen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt Zorg van de Zaak, dat bestaat uit bedrijven in de arbo- en de zorgsector. Het aantal ziekmeldingen nam met ruim een kwart toe ten opzichte van een maand eerder.

Sinds op 12 en 15 maart maatregelen werden aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, zag Zorg van de Zaak een piek. Nadien lag het aantal ziekmeldingen 26,9 procent hoger dan in februari. In de sector industrie en vervoer meldden bijna de helft meer mensen zich ziek, in de zorg en de detailhandel was dat iets minder dan een derde.

De oorzaak ligt volgens Zorg van de Zaak deels in het feit dat iedere werknemer met griep- of verkoudheidsverschijnselen werd gevraagd om thuis te blijven. Mogelijk zijn daardoor ook mensen ziek gemeld die anders gewoon door hadden gewerkt. Inmiddels melden zich al dagenlang meer mensen zich beter dan ziek.

Er zijn signalen dat de grote piek in het coronagerelateerde verzuim al weer achter de rug zou zijn. ArboNed en HumanCapitalCare hebben die indruk. De afgelopen weken constateerden de arbodiensten enorme fluctuaties in de verzuimcijfers. Zo was er in de week van 16 tot en met 22 maart sprake van een enorme toename.

„We hebben in die week 80 procent meer verzuimmeldingen ontvangen dan gebruikelijk is in die periode”, zegt Jurriaan Penders, directeur medische zaken bij HumanTotalCare waar ArboNed en HumanCapitalCare onderdeel van zijn. „De dagpiek deed zich voor in de periode tussen het verbieden van bijeenkomsten met meer dan 100 personen en de eerste dag dat scholen, kinderdagverblijven en horeca moesten sluiten, en lag zo’n 2,5 keer hoger dan normaal. In Brabant was dit zelfs drie keer zoveel dan gebruikelijk. Na deze piek zagen we het aantal nieuwe verzuimmeldingen ook weer afnemen.”