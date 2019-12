Forse omzetgroei voor supermarktconcern Coop

Supermarktconcern Coop heeft dit jaar fors meer omzet gedraaid. Het bedrijf dat eerder tientallen winkels van branchegenoot EMTÉ overnam, boekte een consumentenomzet van ruim 1,5 miljard euro. Dat betekende een stijging op jaarbasis van 11 procent.

Coop zag het aantal winkels in het afgelopen jaar met 24 stijgen tot 314. Die waren goed voor bijna 1,5 miljard euro omzet, wat bijna een vijfde meer was dan een jaar eerder. Daarnaast bedroeg de omzet van de winkels die nog niet omgebouwd waren in de eerste helft van het jaar 45 miljoen euro.

Mede door verbeteringen in de operationele kasstroom en door de verkoop van enkele winkels en vastgoedposities heeft Coop de schuldenlast aanzienlijk verlaagd. Al met al is Coop goed voor een marktaandeel van 3,7 procent. De volledige jaarcijfers van het bedrijf staan voor 2 april op de rol.