Forse omzetgroei voor Alibaba

De Chinese internetgigant Alibaba heeft de omzet in het afgelopen kwartaal fors zien stijgen. Het bedrijf, dat vaak met de Amerikaanse webwinkel Amazon wordt vergeleken, investeerde onder meer in clouddiensten en IT-oplossingen. Ook werd er geld gestoken in winkels en winkelcentra.

In de drie maanden tot en met maart steeg de omzet met 61 procent op jaarbasis tot 9,9 miljard dollar. Dat was meer dan waar analisten in doorsnee van uitgingen.

De investeringen zorgden er wel voor dat de winst geen gelijke tred hield met de sterke omzetgroei. De winst daalde in het slotkwartaal van het boekjaar met een derde tot ruim 2,2 miljard dollar. De daling kwam ook doordat de verkoop van onderdelen een jaar eerder extra geld opbrachten.

Voor het lopende boekjaar voorziet Alibaba een omzetgroei van minstens 60 procent. Ook dit was meer dan waar kenners door de bank genomen op rekenden.