Forse klap van coronacrisis voor luxeconcern LVMH

De Franse producent van luxegoederen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) heeft in de eerste helft van dit jaar stevige tikken gekregen van de coronacrisis en de lockdownmaatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Winst en omzet daalden sterk omdat de verkopen op luchthavens inzakten doordat het wereldwijde vliegverkeer nagenoeg tot stilstand kwam. Daarnaast moesten fabrieken en winkels sluiten.

De omzet uit verkopen van bijvoorbeeld luxe handtassen van Louis Vuitton, mode van Christian Dior, horloges van Bulgari en champagne van Moët & Chandon ging met 27 procent onderuit tot 18,4 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst kelderde met 84 procent tot 522 miljoen euro. Het bedrijf is ook actief met bijvoorbeeld parfum, cosmetica, cognac en juwelen.

Met name in het tweede kwartaal ondervond LVMH veel tegenwind van de crisis, vooral in de Verenigde Staten en Europa. In China trok de verkoop in het afgelopen kwartaal weer aan.

LVMH-topman Bernard Arnault zei dat ondanks de veel lagere resultaten de onderneming goed stand heeft gehouden tegen de virusuitbraak. Hij hoopt dat in de tweede helft van dit jaar de zaken weer gaan aantrekken.