Forse investering EU cannabiskweker Canopy

Het Canadese Canopy Growth, een van de grootste kwekers van medicinale cannabis ter wereld, gaat flink investeren in Europa. In de komende twee jaar trekt het bedrijf meer dan 100 miljoen euro uit voor nieuwe productiefaciliteiten in Italië, Spanje of Griekenland. In die landen is veel zonneschijn wat gunstig is voor het kweken van wiet.

In de nieuwe kwekerijen wil Canopy ieder kwartaal tonnen cannabis gaan kweken. Een nieuwe faciliteit in Denemarken is bijna klaar. Die moet tegen het einde van volgend jaar wekelijks 200 kilo wiet gaan produceren. Vorige maand werd recreatief gebruik van marihuana in Canada gelegaliseerd en Canadese cannabisbedrijven zoeken nu uitbreidingsmogelijkheden buiten de eigen landsgrenzen.

Kenners verwachten dat de Europese markt voor medicinale wiet de komende jaren miljarden waard zal worden. Vorig jaar werd het gebruik van cannabis voor medisch gebruik in Duitsland volledig legaal. In Nederland wordt medicinale cannabis voorgeschreven door huisartsen, bijvoorbeeld voor pijnbestrijding.