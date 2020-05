Forse compensatie vaste lasten bedrijven in tweede noodpakket

Bedrijven die hun omzet zien kelderen door de coronacrisis kunnen een flinke compensatie van de overheid krijgen voor hun vaste lasten. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving van De Telegraaf hierover. Het gaat om maximaal 20.000 euro voor drie maanden, afhankelijk van het omzetverlies van het bedrijf. De regeling maakt deel uit van het tweede economische steunpakket dat het kabinet naar verwachting woensdag bekend zal maken.

Het kabinet had al eerder gezegd iets te willen doen om bedrijven tegemoet te komen die flink minder omzet draaien door de corona-maatregelen terwijl ze maandelijks nog wel hun vaste lasten moeten betalen. De Tweede Kamer en werkgeversorganisaties hadden hiervoor ook aandacht gevraagd, maar het is lastig te berekenen wat de vaste lasten zijn. In het eerste noodpakket konden bedrijven in de hardst getroffen sectoren al aankloppen voor een ‘corona-gift’ van 4000 euro. Maar op de lange termijn zullen die kosten voor de meeste bedrijven veel verder oplopen.

De loonkostenregeling uit het eerste noodpakket wordt verlengd. Eerder kondigde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) al aan dat de zogenoemde ‘ontslagboete’ vervalt: bedrijven die loonkostenvergoeding van de overheid krijgen, kunnen werknemers op straat zetten zonder boete. Omdat de economie een flinke dreun krijgt door de uitbraak van het virus, zullen bedrijven in de kosten moeten snijden, is het idee. Mogelijk krijgen vakbonden in ruil voor het verdwijnen van de ontslagboete meer inspraak bij grote ontslagrondes. Ook wordt er een „fors bedrag” van zo’n 50 miljoen euro opzijgezet voor omscholing van ontslagen medewerkers.

Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan het pakket, dat binnen enkele maanden in elkaar is gezet. Wel is er meer voorbereidingstijd dan de betrokken politici en organisaties kregen voor het eerste pakket, dat bedrijven steun biedt voor de maanden maart, april en mei. Dat zorgt ervoor dat bij het ‘steunpakket 2.0’ betere controles kunnen worden uitgevoerd vooraf. Zelfstandige ondernemers die inkomensondersteuning vragen, moeten binnenkort bijvoorbeeld het inkomen van hun partner opgeven, waar dat de afgelopen drie maanden niet hoefde.