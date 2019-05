Fors minder bouwvergunningen afgegeven

Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gedaald. In vergelijking met een jaar eerder is er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sprake van een daling met ruim een kwart tot 12.500 vergunningen. Dat betekende het laagste aantal afgegeven vergunningen in drie jaar tijd.

Het aantal vergunningen is een vroege indicator voor wat in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. Na het verlenen van een vergunning duurt het doorgaans twee jaar voordat een nieuwbouwwoning af is. Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen stokte vorig jaar op 70.000, dezelfde hoeveelheid als in 2017. Voor de crisis (tussen 2000 en 2008) gaven gemeenten gemiddeld zo’n 80.000 vergunningen per jaar voor nieuw te bouwen woningen af.

De opbrengsten in de Nederlandse bouw stegen afgelopen kwartaal met ruim 11 procent. Volgens het CBS is het ruim tien jaar geleden dat er sprake was van zo’n sterke stijging in het eerste kwartaal. In alle branches was sprake van dubbelcijferige groei.