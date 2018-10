Fors minder aardappelen, uien en mais door droogte

Nederlandse akkerbouwers oogsten dit jaar fors minder consumptieaardappelen, uien en suikerbieten. Veehouders kampen met een tegenvallende snijmaisoogst. Dat komt door de langdurige droogte van afgelopen zomer.

Uit de woensdag gepubliceerde oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de verwachte opbrengst van zaaiuien gemiddeld 32 ton per hectare bedraagt. Dat betekent een daling met 43 procent in vergelijking met vorig jaar, toen de telers een kleine 56 ton van het land haalden. Ook in vergelijking met eerdere jaren is de oogst een stuk kleiner (zie grafiek).

Ook de oogst van consumptieaardappelen pakt fors lager uit dan in andere jaren. Het CBS raamt de gemiddelde opbrengst op 40 ton per hectare, 24 procent minder dan in 2017.

Akkerbouwers zien ook de hectareopbrengst van suikerbieten teruglopen, met 13 procent naar 81 ton, maar in vergelijking met eerdere jaren valt dat niet tegen. Suikerbieten wortelen diep en kunnen beter tegen droogte dan aardappelen en uien.

Omdat het geteelde areaal aardappelen, suikerbieten en uien dit jaar maar weinig verschilde van dat in 2017, daalt de totale verwachte oogst ongeveer even sterk als de opbrengst per hectare. In totaal rooien Nederlandse boeren dit jaar 3,1 miljoen ton consumptieaardappelen (-23 procent), 800.000 ton zaaiuien (-44 procent) en 6,9 miljoen ton suikerbieten (-13 procent), zo verwacht het CBS.

Snijmais

De belangrijkste graangewassen –wintertarwe en zomergerst– lijken geen last te hebben gehad van de droogte. De hectareopbrengsten liggen met respectievelijk 9500 en 6400 kilo iets boven die van 2017.

De oogst van snijmais, een belangrijk veevoer, pakt wel fors lager uit. Het CBS raamt de opbrengst op ruim 33 ton per hectare. Dat is bijna een derde minder dan de 49 ton die de boeren in 2017 binnenhaalden. De totale oogst komt naar verwachting uit op een kleine 6,9 miljoen ton, tegen 8,9 miljoen ton vorig jaar.

Of de consument in de winkel hogere prijzen gaat betalen voor onder meer uien, frites en suiker is volgens een woordvoerder van het CBS onduidelijk. „Er komen minder aardappelen van het land, dus ze zullen van elders moeten komen om de frietwinkels te bevoorraden. Wat er met de prijs gaat gebeuren, is afhankelijk van de voorraad in het buitenland. Het is een heel internationale markt.”

Het CBS baseert zijn voorlopige oogstraming op schattingen van onderzoeksbureau Delphy, opvolger van de vroegere Dienst Landbouwvoorlichting Plant. Specialisten van deze organisatie spreken met boeren en andere betrokkenen op het platteland. De definitieve oogstcijfers worden eind januari 2019 bekendgemaakt. Die baseert het CBS op een enquête onder 5000 boeren.