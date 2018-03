Fors meer winst voor Huawei

Het Chinese techconcern Huawei heeft 2017 afgesloten met een winst van 6,1 miljard euro. Dat betekende een stijging op jaarbasis met ruim 28 procent. Vooral de groei bij de consumentendivisie van Huawei gaf de resultaten een zet in de goede richting. Verder profiteerde het bedrijf van gunstigere wisselkoerseffecten.

De totale omzet van het concern kwam uit op 78 miljard euro. Dat betekende een stijging met bijna 16 procent ten opzichte van 2016. Wel was sprake van de traagste groei in vier jaar tijd.

Huawei verdient traditiegetrouw het meeste geld met zijn netwerkdivisie. De uitrol van nieuwe netwerken stagneerde enigszins door een afnemende investeringsbereidheid bij telecombedrijven. De omzet van het onderdeel steeg met 2,5 procent tot 38,5 miljard euro.

De consumententak van Huawei zag de omzet 32 procent stijgen tot 30,7 miljard euro. In totaal verscheepte Huawei in 2017 circa 153 miljoen smartphones.

Het bedrijf wint wereldwijd marktaandeel op het gebied van smartphones ten opzichte van grootmachten Samsung en Apple. De dreiging van Amerikaanse importheffingen op Chinese producten, vertroebelen wel de vooruitzichten van het bedrijf enigszins.

De leiding van Huawei gaf in een toelichting op de cijfers aan een nieuwe koers te varen. De komende jaren steekt het bedrijf jaarlijks meer dan 8 miljard euro in technologie en innovatie. „Voortdurend innoveren is de enige manier om het spel voor te blijven”, zo werd gemeld.

Voor dit jaar verwacht Huawei verder te zullen profiteren van initiatieven op het gebied van Internet of Things en clouddiensten. Ook ziet het bedrijf kansen in andere opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie en 5G.