Fors meer passagiers voor Air France-KLM

Air France-KLM heeft in april fors meer passagiers vervoerd dan een jaar eerder. Toen zorgden stakingen bij Air France ervoor dat tal van vluchten werden geannuleerd. De passagiersgroei kwam vrijwel geheel op conto van de Franse tak van het luchtvaartconcern.

Al met al checkten afgelopen maand bijna 7,5 miljoen reizigers in bij Air France en KLM. Dat betekende een stijging van bijna 9 procent op jaarbasis. Inclusief prijsvechter Transavia steeg de totale passagiersstroom tot 9 miljoen reizigers. Air France zag de passagiersstroom met ruim 14 procent aandikken, terwijl KLM een groei van 1,8 procent in de boeken zette. Transavia kende een groei van bijna 11 procent.

Het aantal beschikbare vliegtuigstoelen steeg de voorbije maand met bijna 9 procent. Ook de capaciteitsgroei kwam vrijwel geheel voor rekening van Air France, vooral als gevolg van de personeelsacties een jaar eerder. Exclusief de impact van de stakingen was sprake van 1,2 procent capaciteitsgroei, Transavia niet meegerekend.

Bij KLM zijn ze vooral blij dat er na de krimp in het eerste kwartaal nu weer sprake is van groei. KLM-baas Pieter Elbers had wel gehoopt op meer. De passagiersgroei was bij KLM met name te zien op bestemmingen in Azië.

De vrachtdivisie van Air France-KLM zag de volumes op jaarbasis met 3,3 procent stijgen. De ruimen zaten in doorsnee wel minder vol. De beschikbare ruimte voor luchtvracht steeg in de meetperiode met 6,4 procent.