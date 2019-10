Fors meer omzet voor Huawei

Het Chinese technologiebedrijf Huawei heeft een kwart meer omgezet in het derde kwartaal dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat had het bedrijf onder meer te danken aan de toegenomen investeringen voor 5G-netwerken in de wereld. Aan de aanleg van deze snellere mobiele netwerken wordt op steeds meer plaatsen gewerkt.

De omzet van Huawei kwam uit op een kleine 611 miljard Chinese yuan. Omgerekend is dat circa 78 miljard euro. Huawei ligt in verschillende landen onder vuur vanwege zijn banden met de Chinese overheid. Onder meer in de Verenigde Staten staat het land daarom op een zwarte lijst. Ook andere landen hebben onderzocht of Huawei apparatuur mag leveren voor de 5G-infrastructuur. Duitsland weigerde het Chinese bedrijf eerder deze week nog op voorhand uit te sluiten, maar stelde wel strenge regels op voor de veiligheid van het mobiele netwerk.