Fors meer huizen nodig door sterkere bevolkingsgroei

Om Nederlanders de komende jaren een dak boven het hoofd te kunnen bieden, moeten er fors meer woningen bij komen. Voor de komende vier jaar rekenen onderzoekers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) erop dat er jaarlijks 95.000 woningen moeten worden gebouwd. Het bouwtempo ligt nu nog op zo’n 60.000 woningen per jaar.

Dat er in hoog tempo moet worden bijgebouwd, komt volgens het EIB door de sneller dan verwachte bevolkingsgroei. De komende kabinetsperiode dijt de Nederlandse bevolking jaarlijks met 80.000 personen uit, voornamelijk door immigratie. Dat is meer dan de jaarlijkse groei van 60.000 mensen die het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder voorspelde.

Naast de bevolkingsgroei, keek EIB ook naar de aantallen woningen die de komende jaren worden gesloopt en moeten worden vervangen. Bij elkaar komt het totaal aan benodigde woningen uit op 95.000 per jaar tot en met 2024, een bouwopgave die volgens de onderzoekers al lange tijd niet meer zo groot is geweest.

In de aanloop naar de verkiezingen sorteren politieke partijen al voor op die behoefte aan woningen op een krappe markt. Zo schrijft de PvdA in zijn verkiezingsprogramma dat er jaarlijks 100.000 woningen bij moeten komen.

Ondertussen heeft de bouw wel te maken met veel knelpunten. Zo zijn er weinig locaties waarop nieuwe bouwprojecten mogelijk zijn. Daarnaast hebben beperkingen rond stikstof- en PFAS-regels bij voor belemmeringen in de woningbouw gezorgd.

Volgens het EIB is er ook een opsteker. Waar woningcorporaties dit jaar waarschuwden dat ze in 2035 tot 30 miljard euro zullen tekortkomen voor noodzakelijke investeringen, stellen de onderzoekers van het kennisinstituut dat dit wel meevalt. In de bewuste berekening door corporatiekoepel Aedes en drie ministeries zijn namelijk pessimistischere scenario’s voor onder andere rentes en onderhoudskosten gehanteerd dan volgens het EIB realistisch is.