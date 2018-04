Fors meer flexwerkers, vooral onder jongeren

Bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking had in 2017 een flexibel contract, meldde het CBS vandaag. Verder werkt een op de drie werknemers gemiddeld tien jaar of langer bij dezelfde werkgever.

Tussen 2002 en 2017 nam het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie toe met 856.000, zo blijkt uit de CBS-cijfers. Dat betekent dat bijna een kwart van de werkenden een flexibel contract had in 2017. In 2003 waren dat er ruim 1 miljoen, nu bijna 2 miljoen.

Vooral bij jongeren groeide het aantal flexwerkers: van 41 procent in 2003 tot 68 procent (883.000) in 2017. Bijna acht op de tien van deze jongeren zijn scholier of student. Het gros heeft dus een bijbaan naast de studie. Hier zit vooral ook de groei: sinds 2003 kwamen er 335.000 bij.

In de groep 25- tot 45-jarigen blijken bijna twee op de tien werkzaam in een flexibele arbeidsrelatie. Onder de 45-plussers is dat 10 procent.

Vakorganisaties reageerden vanmorgen kritisch. De RMU vindt de toename in flexwerk „een zorgelijke ontwikkeling.” CNV stelt: „Dit moet echt stoppen. Flexwerk maakt mensen onzeker en drukt de lonen.”

Bij de cijfers over flexibel werkende jongeren licht het CBS toe: „Enerzijds is de groep scholieren en studenten met werk in omvang gegroeid, vooral doordat steeds meer jongeren een opleiding in het hoger onderwijs volgen. Hierdoor blijven ze langer dan voorheen in het onderwijs. Anderzijds hebben scholieren en studenten die werken steeds vaker een flexibele arbeidsrelatie. Dat geldt voor ruim driekwart van de schoolgaande jongeren in 2017, in 2003 was dit nog de helft. (...) De voornaamste reden voor het hebben van een flexibel contract is voor jongeren de behoefte aan flexibiliteit.”

Behalve de cijfers over flexibilisering publiceerde het CBS ook cijfers over vaste banen. Ongeveer een op de drie werknemers werkt gemiddeld tien jaar of langer bij dezelfde werkgever.

Vooral mensen die bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten werken zijn honkvast.

Bijna 60 procent van de krachten daar heeft ten minste het tienjarig ambtsjubileum gevierd. Dit is de enige bedrijfstak waar meer dan de helft van de werknemers langer dan tien jaar voor dezelfde baas aan de slag is.

In de horeca en de zakelijke dienstverlening is dit juist het minst vaak het geval.

Het viel het CBS bij het uitzoeken van de meest recente cijfers, die gaan over 2016, tevens op dat die honkvaste werknemers vaker oudere krachten zijn.

Ook hebben zij over het algemeen een contract voor onbepaalde tijd.