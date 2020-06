‘Fors meer faillissementen in Azië door virusuitbraak’

De betalingsachterstand van Aziatische bedrijven is sinds de uitbraak van het coronavirus hard gestegen. Veel bedrijven dreigen om te vallen. Dat voorspelt kredietverzekeraar Atradius, die in maart het betalingsgedrag in Azië onderzocht.

Voor China en India, de twee grootste economieën uit het onderzoek, verwacht Atradius een toename in de faillissementen van rond de 30 procent in vergelijking met vorig jaar. Volgens de kredietverzekeraar is de waarde van achterstallige facturen in de regio sinds de coronacrisis met ruim 50 procent gestegen. Azië was de eerste regio die op grote schaal werd geconfronteerd met de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus.