Fors meer containers naar zeehavens Nederland

Nederlandse zeehavens verwerken steeds meer containers. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar steeg de aanvoer van goederen via de metalen laadkisten met 13 procent op jaarbasis. De doorvoer van geloste containers naar andere zeehavens wereldwijd steeg in de periode zelfs met 30 procent. Deze goederenstroom is volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) goed voor twee derde van de groei.

De totale goederenoverslag steeg in de eerste negen maanden van 2017 met 2 procent. Containers waren daarbij goed voor een vijfde van het totale gewicht van 46 miljoen ton dat in de zeehavens werd gelost. Krap vier op de tien containers werden in de meetperiode ongeopend weer doorgevoerd. Het CBS benadrukt dat deze vorm van doorvoer zeer concurrentiegevoelig is, omdat containers niet gebonden zijn aan het achterland van de zeehaven.

De haven van Rotterdam is goed voor bijna alle containers die in Nederlandse zeehavens worden verwerkt. Een derde van alle containers die in Rotterdam worden gelost, is bestemd voor de doorvoer. Sinds twee containerterminals op de Tweede Maasvlakte in 2015 in gebruik zijn genomen, stijgt het aantal aangevoerde containers in Rotterdam sterk.

De meeste goederen die ongezien worden doorgevoerd betreffen textiel en hout. Veel containers met hout uit Finland, Rusland en Zweden worden in Rotterdam overgeslagen met als eindbestemming China. Verder worden vaak voedingsmiddelen via Rotterdam naar Rusland verscheept.

Ook werden veelal containers met oud-papier, karton en ander afval in Rotterdam verzameld om naar China te worden verscheept. Deze stroom zal opdrogen nu China per 1 januari een importverbod heeft ingesteld voor verschillende afvalsoorten.