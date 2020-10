Fors lagere resultaten voor truckbouwer Volvo

De Zweedse truck- en bussenfabrikant Volvo Group heeft in het derde kwartaal fors lagere resultaten in de boeken gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt volgens Volvo doordat er vanwege de coronacrisis weinig orders werden geplaatst in het kwartaal ervoor.

Het bedrijf sloot de afgelopen periode af met een winst van 7,2 miljard Zweedse kroon (690 miljoen euro), 34 procent minder op jaarbasis. De omzet daalde met 22 procent naar 76,9 miljard kroon.

Om de kosten omlaag te krijgen had Volvo, dat zich ook bezig houdt met machines voor de bouw en industriële apparatuur, eerder dit jaar al aangegeven dat het 4100 banen op het kantoor zou schrappen. De onderneming had eerder ook al zijn verwachtingen voor het jaar geschrapt en waagt zich nog niet aan nieuwe prognoses.

Inmiddels trekken de bestellingen bij Volvo weer aan. Het aantal orders steeg afgelopen kwartaal met 61 procent ten opzichte van het zwakke tweede kwartaal. Volgens Volvo was tegen het eind van het kwartaal de transportactiviteit in de meeste markten weer op ongeveer hetzelfde niveau als een jaar geleden.