Fors lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met stevige verliezen aan de week begonnen. Beleggers op Wall Street reageren op de weer oplaaiende handelsvete tussen de Verenigde Staten en China. Verder is er opnieuw aandacht voor Uber Technologies, dat vrijdag ook al klappen kreeg bij zijn beursdebuut.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,8 procent lager op 25.476 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte ook 1,8 procent, naar 2830 punten, en technologiebeurs Nasdaq leverde 2,4 procent in op 7737 punten.

President Donald Trump wil heffingen invoeren op bijna alle goederen uit China waarvoor nog geen invoertarieven gelden. Hij waarschuwde China niet met vergelding te komen, maar Peking kondigde aan op 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten de tarieven per 1 juni te verhogen.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsoorlog tussen Washington en Peking leverden terrein in door de oplopende spanningen. Zo verloor iPhone-maker Apple bijna 5 procent terwijl chipbedrijven Intel en Advanced Micro Devices (AMD) tot zo’n 4 procent minder waard werden.

Uber Technologies ging in de eerste handelsminuten circa 10 procent omlaag. De maker van de bekende taxi-app maakte vrijdag al een teleurstellende start op Wall Street door op zijn eerste handelsdag meteen bijna 8 procent in te leveren.

Sanitairketen Bed Bath & Beyond opende verder een kleine 3 procent in de min. Topman Steven Temares vertrekt per direct bij het bedrijf onder druk van activistische aandeelhouders.