Fors lagere autoverkopen in januari

Autoverkopers moesten in januari door een zure appel heen bijten. Zij brachten afgelopen maand 47.701 nieuwe auto’s aan de man, bijna een vijfde minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de brancheorganisaties RAI Vereniging en Bovag.

Dit tegenvallende begin van het jaar vormt een scherp contrast met januari 2018, toen de verkopen van nieuwe wagens een vijfjarig hoogtepunt beleefden. Destijds waren het er bijna 60.000. Voor heel 2019 gaat de branche uit van een afzet van 440.000 stuks, wat vrijwel gelijk is aan het aantal verkochte auto’s in het afgelopen jaar.

Het populairste merk in januari was Volkswagen. Dat merk was ook goed voor de twee best verkochte modellen, de Golf en de Polo. Opel was het op een na best scorende automerk, gevolgd door Peugeot, Ford en BMW.