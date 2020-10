Fors hogere winst voor Zwitserse bankgigant UBS

De Zwitserse bank UBS, waar voormalig ING-topman Ralph Hamers binnenkort het roer overneemt, heeft in het afgelopen kwartaal een fors hogere winst behaald dan een jaar eerder. UBS profiteerde onder meer van gestegen inkomsten uit de handel op de financiële markten en de verkoop van bedrijfsonderdelen.

De nettowinst bedroeg 2,1 miljard dollar, wat dubbel zoveel is als een jaar eerder. Analisten hadden gemiddeld op bijna 1,6 miljard dollar gerekend. UBS zette 89 miljoen dollar opzij voor verliezen op slechte leningen, wat veel minder is dan eerder dit jaar en ook lager dan verwacht. De grootste vermogensbeheerder ter wereld kondigde verder aan 1,5 miljard dollar uit te trekken om vanaf volgend jaar weer eigen aandelen in te gaan kopen. Daarnaast wil UBS voor 1 miljard dollar aan dividend gaan uitkeren.

Hamers neemt volgende maand het stokje over van topman Sergio Ermotti bij de grootste bank van Zwitserland. Ermotti staat sinds 2011 aan het hoofd van UBS en maakt een overstap naar de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re, waar hij de rol van voorzitter gaat vervullen.