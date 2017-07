Fors hogere winst moederbedrijf Mercedes-Benz

Het Duitse autoconcern Daimler, dat beschuldigd wordt van verboden prijsafspraken, heeft meer winst en omzet geboekt in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat kwam vooral door dubbelcijferige verkoopcijfers van het luxemerk Mercedes-Benz, maakte de onderneming woensdag bekend.

De operationele winst sprong met 15 procent omhoog tot bijna 3,8 miljard euro. De omzet kwam uit op 41,2 miljard euro, 6,5 procent meer vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar.

De resultaten werden vooral gestuwd door een winstsprong van liefst 70 procent bij de personenautotak Mercedes-Benz, waar ook de stadsautootjes van het merk Smart onder vallen. De kwartaalcijfers van de truckdivisie zagen er echter minder florissant uit. Zo brachten vrachtwagens 13 procent minder winst in het laatje, terwijl de winst op bestelwagens met 11 procent daalde.

De kosten voor onderzoek gingen met bijna een vijfde omhoog, vooral doordat het bedrijf veel geld steekt in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Ook pompt het concern grote bedragen in een fabriek om accu’s te maken. Daimler gaf in maart aan dat het over vijf jaar tien elektrisch aangedreven auto’s op de markt wil brengen.

De hogere resultaten worden overschaduwd door een onderzoek van de Europese Commissie die zich buigt over een vermeend autokartel in Duitsland. De Duitse automakers zouden jarenlang verboden prijsafspraken hebben gemaakt.

Ook werd een week geleden bekend dat Daimler meer dan 3 miljoen Europese dieselwagens terugroept naar de garage voor aanpassingen in verband met een dieselschandaal. Met de ingreep wil de autobouwer zorgen over mogelijke fraude met de emissiesystemen van de auto’s wegnemen.

Desondanks herhaalt Daimler zijn verwachting dat de winst en omzet dit jaar „aanzienlijk” zullen stijgen.