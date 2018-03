ForFarmers profiteert van economische bloei

Veevoederbedrijf ForFarmers heeft afgelopen jaar geprofiteerd van de verbeterde economische omstandigheden. Meer veehouders kozen voor duurdere producten die het rendement op het boerenerf helpen verbeteren. Dat kwam de winstgevendheid van het bedrijf ten goede.

ForFarmers verkocht in 2017 in totaal 9,6 miljoen ton veevoer, 3,2 procent meer dan een jaar eerder. De verkoop van mengvoer, waar het bedrijf relatief veel aan verdient, ging met 5,8 procent omhoog naar 6,7 miljoen ton. De omzet kwam uit op 2,2 miljard euro. Dat betekent een groei van 5,2 procent, waarvan het grootse deel op eigen kracht werd behaald.

In het Verenigd Koninkrijk beleefde ForFarmers wel een teleurstellend jaar. Onder meer de waardedaling van het Britse pond en onzekerheid rond het vertrek van het land uit de Europese Unie zetten een rem op de verkopen. Ook kampte het bedrijf daar met logistieke tegenslagen, maar daarvoor zijn inmiddels met succes maatregelen getroffen.

Het onderliggend bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 8,3 procent naar 101,4 miljoen euro. Onder de streep hield ForFarmers 58,6 miljoen euro over, bijna een tiende meer dan in 2016. Het bedrijf stelt een dividend voor van 30 cent per aandeel, wat een kwart meer is dan een jaar eerder.

De vooruitzichten voor de agrarische sector op de lange termijn blijven volgens ForFarmers goed. Wel worden veehouders geconfronteerd met toenemende wet- en regelgeving en daardoor hogere kosten. Ook signaleert het bedrijf dat consumenten met name in West-Europa vaker kiezen voor duurzaam geproduceerde zuivel, eieren en vlees.