Ford wil Britse fabriek sluiten

De Amerikaanse autofabrikant Ford Motor wil zijn motorenfabriek in het Britse Bridgend eind volgend jaar sluiten. De automaker bevestigde eerdere berichten over een op handen zijnde sluiting van de locatie. Ford begint een eerste consultatieronde. Vakbonden kondigden eerder aan zich met alle macht te verzetten tegen de maatregel.

Bij de fabriek in Wales, die benzinemotoren levert aan vestigingen elders in Europa, werken circa 1700 mensen. Over het voortbestaan van de productielocatie leefden al langer zorgen, onder andere omdat een leveringscontract met Jaguar Land Rover in 2020 afloopt.

Daarnaast is het nog onzeker of de Britten vrije toegang tot de Europese markt behouden na de brexit. Als er belemmeringen worden opgeworpen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie brengt dat hogere kosten mee voor distributieketens van Ford, waarschuwde het concern al eerder.

Ford snoeit al langer in zijn activiteiten in Europa, waar het bedrijf vorig jaar verlies leed. Het bedrijf beloofde wel dat het in het Verenigd Koninkrijk actief zal blijven. Ford bezit ook nog een motorenfabriek in Dagenham.