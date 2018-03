Ford trekt zich verder terug uit Europa

Autobouwer Ford wil een grote versnellingsbakfabriek in Frankrijk verkopen. Daarmee zet het Amerikaanse bedrijf de jarenlange terugtrekbeweging uit Europa door.

De autofabrikant uit Detroit verkocht de Britse automerken Jaguar en Land Rover in 2008 aan het Indiase Tata Motors. Twee jaar later ging het Zweedse Volvo naar Geely Automobile uit China. Aston Martin werd eveneens verkocht. Daarnaast sloot het bedrijf enkele fabrieken in Groot-Brittannië.

De versnellingsbakfabriek in Blanquefort, vlakbij Bordeaux, blijft nog tot zeker eind 2019 winstgevend. Toch ziet Ford op de langere termijn geen heil in de fabriek waar ongeveer negenhonderd mensen werken. Een koper is nog niet gevonden.

Als de verkoop doorgaat heeft Ford nog fabrieken in onder meer Duitsland, Slowakije, Spanje, Roemenië en Groot-Brittannië.