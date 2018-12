Ford spreekt omvang massaontslag tegen

Automaker Ford is niet van plan om 25.000 werknemers te ontslaan. Dat aantal staat in een analistenrapport van Morgan Stanley. Topman Jim Hackett van Ford zei geen cijfers te hebben verstrekt aan de analisten van de Amerikaanse bank. De werkelijke omvang van het banenverlies wordt later deze week bekend.

Ford kondigde halverwege dit jaar al een reorganisatie aan. Daar trekt de automaker in drie tot vijf jaar 11 miljard dollar voor uit. De onderneming stopt ook met de productie van sedans, ten faveure van succesvollere modellen zoals pick-uptrucks.

De Amerikaanse autosector kampt met de gevolgen van de handelsoorlog van president Donald Trump. Daarnaast staan de fabrikanten onder druk omdat de overgang moet worden gemaakt naar elektrische en zelfrijdende voertuigen. Branchegenoot General Motors (GM) kondigde vorige week aan vijf Noord-Amerikaanse fabrieken en twee fabrieken buiten dat continent te willen sluiten voor het einde van volgend jaar. Daarbij verliezen ruim 14.000 werknemers hun baan. Het geld dat GM daarmee bespaart wordt in de ontwikkeling van nieuwe technieken gestoken.