Ford snijdt flink in bestand kantoorpersoneel

Automaker Ford Motor snijdt flink in zijn bestand kantoorpersoneel. Wereldwijd moeten er komende maanden zo’n 7000 banen verdwijnen, ongeveer een tiende van het totaal aan kantoormedewerkers. Zo wil het concern circa 600 miljoen dollar per jaar besparen.

De banenreductie is onderdeel van de grootscheepse reorganisatie die eerder werd aangekondigd. Ford meldde bijvoorbeeld al zijn Europese divisie flink te willen opschudden om de winstgevendheid op te krikken. Ook zal Ford de productie van sommige automodellen staken. Later werd duidelijk dat er bij de reorganisatie in Duitsland zeker 5000 arbeidsplaatsen verloren gaan.

De nieuwe ingreep heeft voor een groot deel betrekking op Amerikaans personeel. Volgens Ford is het nodig om de bureaucratie te verminderen en besluitvormingsprocessen binnen het concern te versnellen. Alleen zo zou het bedrijf kunnen slagen te midden van de hevige concurrentie in de auto-industrie.

Tegelijk wordt overigens ook fors geïnvesteerd. Zo trekt Ford bijna 1 miljard dollar uit voor het bouwen van elektrische en zelfrijdende voertuigen in Michigan. Dat levert ook weer veel nieuwe banen op, werd onlangs bekend.