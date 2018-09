Ford ontkent bericht over schrappen modellen

Ford ontkent berichten over het schrappen van productielijnen in Europa . De Britse krant The Sunday Times meldde dit weekend dat het concern een aantal modellen van de markt in Europa wilde halen, zoals de Mondeo, de S-Max en Galaxy. Dat zou gepaard gaan met het verlies van 24.000 banen, waarvan het merendeel in Europa.

Ford ontkent dat het productielijnen gaat sluiten. Het tegendeel is waar, de autofabrikant wil juist investeren omdat vooral in Europa behoefte is aan nieuwe ontwerpen en verbeteringen. Daarbij blijft de Mondeo een „kernonderdeel” van Ford en ook de Galaxy en de S-Max blijven in productie.

Later dit jaar volgen upgrades van de Mondeo. Daarbij zullen onder meer verbeteringen worden doorgevoerd bij het hybride-programma. Wel wil de automaker de kosten omlaag brengen om de prestaties te verbeteren.