Ford komt met elektrische Mustang-SUV

Ford vertrouwt op de aantrekkingskracht van zijn sportwagen Mustang om voet aan de grond te krijgen in de elektrische automarkt. De nieuwe Mustang is echter nauwelijks vergelijkbaar met de vorige naamdragers: het volledig elektrische model is een SUV. De Mustang Mach-E komt over een jaar op de markt komen en heeft een bereik van 450 kilometer. De elektrische Mustang is onthuld bij de start van de Los Angeles Auto Show.

Met een prijskaartje van 44.000 dollar in de Verenigde Staten bevindt de Mach-E zich in het prijssegment van Tesla’s compacte SUV Model Y. Het grote aanraakscherm met een diagonaal van 15,5 inch in het midden van de cockpit doet ook denken aan Tesla. Het model zou direct winstgevend zijn, zei Ford baas Jim Hackett op Bloomberg TV.

Tesla staat op het punt Ford op de belangrijke Amerikaanse thuismarkt aan te vallen: Tesla wil over een paar dagen een elektrische pick-up presenteren. Vooral in deze voertuigklasse verdient Ford zijn geld met modellen als de bestseller F-150.