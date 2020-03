Ford houdt fabrieken in Noord-Amerika ook na 6 april dicht

Autofabrikant Ford verwacht niet dat zijn fabrieken in Noord-Amerika vanaf 6 april weer open zullen gaan. Het bedrijf temperde die eerder uitgesproken verwachting. Ford noemde geen nieuwe datum waarop het de locaties weer in bedrijf denkt te hebben.

De fabrieken van Ford in de Verenigde Staten, Canada en Mexico sloten eerder deze maand de deuren. De automaker kwam kort daarop met de voorspelling naar buiten dat op 6 april een assemblagefabriek in het Mexicaanse Hermosillo als eerste weer zou worden geopend. Ruim een week later hadden dan de twaalf andere fabrieken weer beperkt open moeten gaan.

De eerdere aankondiging van Ford kreeg kritiek, onder meer van vakbond UAW. Die liet weten de gezondheid en veiligheid van zijn leden, hun families en het Amerikaanse volk als hoogste prioriteit te hebben. Ford werkt nu samen met de bonden aan veiligheidsprotocols.

Op 20 april zal Ford wel in samenwerking met GE Healthcare de productie van beademingsapparatuur opstarten.