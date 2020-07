‘Fokker schrapt in Nederland tientallen banen wegens corona’

Bij GKN Fokker in Papendrecht verdwijnen tientallen banen wegens de coronacrisis. Dat bevestigt vakbond FNV na berichtgeving van RTV Rijnmond. Het gaat om werknemers die onderdelen maken voor passagiersvliegtuigen.

Fokker bevestigt dat de impact van de coronacrisis op de civiele luchtvaart groot is en dat er structureel gevolgen zullen zijn voor de productie. Om hoeveel banen het precies gaat, is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk.

Het Engelse moederbedrijf van Fokker kondigde vorig jaar al aan duizend banen te schrappen. Het zou toen nog gaan om medewerkers op vooral ondersteunende afdelingen.

Volgens Jan Meeder, bestuurder van FNV Metaal, is er daarom al een goed sociaal plan. „We hopen dat er door de vrijwillige vertrekregeling minder gedwongen ontslagen hoeven te vallen want elk ontslag is er een te veel”, zegt Meeder. „Voor de werknemers die er toch uit moeten is er een redelijke beëindigingsovereenkomst en ze blijven in ieder geval nog een half jaar in dienst.”

Bij Fokker werken in Papendrecht zo’n 900 mensen aan bijvoorbeeld vleugels en staarten voor vliegtuigen voor de civiele en militaire luchtvaart.