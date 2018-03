Fokker-moeder verkoopt autotak aan Dana

Fokker-moederbedrijf GKN heeft een akkoord bereikt met het Amerikaanse auto-onderdelenbedrijf Dana over een verkoop van zijn eigen divisie die auto-onderdelen maakt. Met de overname is een bedrag van ongeveer 6,1 miljard dollar gemoeid.

Het Britse GKN maakte al eerder bekend zijn autotak af te splitsen van de vliegtuigonderdelentak. Het bedrijf hoopt daardoor steviger te staan bij het afweren van een vijandige overname door investeerder Melrose. Melrose deed vorige maand een overnamebod van omgerekend ruim 8 miljard euro op GKN.

Aandeelhouders van GKN krijgen 1,6 miljard dollar in contanten en 3,5 miljard in nieuwe aandelen. Dana neemt pensioenverplichting van 1 miljard dollar op zich. Na afronding van de deal gaat het nieuwe bedrijf verder onder de naam Dana vanuit het Verenigd Koninkrijk met een beursnotering in New York.