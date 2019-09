Fokker-moeder GKN gaat banen schrappen

Het Engelse moederbedrijf van Fokker gaat de komende twee jaar duizend banen schrappen. Volgens GKN Aerospace is dat 5 procent van het totale aantal banen bij het bedrijf. Het banenverlies is het gevolg van een reorganisatie waarbij GKN van de huidige vier divisies afstapt.

De banen waarin gesneden wordt betreffen vooral ondersteunende afdelingen voor het management. Die moeten zo veel mogelijk door natuurlijk verloop verdwijnen, maar GKN sluit gedwongen ontslagen niet uit.

Bij GKN Aerospace werken zo’n 18.000 mensen in vijftien landen. De luchtvaarttak van het industrieconcern heeft 5000 werknemers in de Verenigde Staten en 4000 in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het banenverlies wordt niet evenredig over deze locaties verdeeld.