Fokker haalt productie bekabeling F35 weg uit Turkije

Vliegtuigtoeleverancer GKN Fokker stopt de productie van bekabeling voor de F35 in Turkije. Medio maart wordt het werk overgeplaatst naar Nederland. Het besluit is niet genomen omdat GKN Fokker het wil, maar omdat het moet.

De Amerikaanse president Donald Trump zette Turkije in de zomer van 2019 uit het F35-programma omdat Ankara Russische S400-afweerraketten kocht. Turkije is lid van de NAVO. De andere NAVO-landen zijn bang dat via de rakettendeal kennis over de NAVO-defensiesystemen in Russische handen komt.

Naast dat de Turken geen F35’s –ook wel bekend als Joint Strike Fighter– krijgen, verbiedt Amerika alle productie van F35-onderdelen in Turkije. Het gaat om ongeveer tien bedrijven die opdrachten ter waarde van 600 miljoen dollar (544 miljoen euro) in portefeuille hebben. „Via Lockheed Martin kregen we van het Amerikaanse ministerie van Defensie te horen de productie van bekabeling voor de F35 weg te halen uit Turkije”, zegt Michiel van der Maat van GKN Fokker desgevraagd.

Het gaat om 70 arbeidsplaatsen die medio maart worden verplaatst naar de vestiging van GKN Fokker Elmo in Woensdrecht. Feit is dat arbeidsuren in Nederland duurder zijn dan in Turkije. Wat dat voor de prijs van een F35 betekent, kan Van der Maat niet zeggen. In het gevechtsvliegtuig zit 30 kilometer aan kabels verwerkt.

Turkije bestelde honderd F35’s bij vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Vier toestellen die de Turken al gebruikten voor training, staan vast op Luke Air Force Base in Arizona; 24 andere toestellen die in verschillende stadia van productie zitten, gaan waarschijnlijk naar de Amerikaanse luchtmacht. Lockheed-topman Greg Ulmer zei in oktober nog dat de vliegtuigbouwer bereid was om de F35’s die niet naar Turkije gingen, aan Nederland te leveren. Nederland heeft 46 F35’s besteld. Met die order is 5 miljard euro gemoeid.