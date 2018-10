FNV: zaterdagwerk geen probleem voor garages

Vakbond FNV reageert verbolgen op het stopzetten van cao-onderhandelingen voor garage- en tweewielerbedrijven door BOVAG. Volgens die brancheorganisatie zijn afspraken over werken op zaterdag een breekpunt. De vakbond stelt dat BOVAG daarmee van „geen probleem wel een probleem maakt”.

Voor werk op zaterdagen geldt nu nog dat werknemers daar vrijwillig mee moeten instemmen en een toeslag krijgen. BOVAG wil dat de zaterdag als normale werkdag wordt bestempeld. Volgens vakbondsbestuurder Albert Kuiper leveren de huidige afspraken amper problemen op voor bedrijven die op zaterdag personeel willen inroosteren. Het voorstel van BOVAG is volgens hem een „verslechtering in de zeggenschap van werknemers over hun beschikbaarheid”.

Er staat nog wel een vierde onderhandelingsronde gepland, maar die heeft volgens de BOVAG alleen nut als vakbonden afspraken willen maken over zaterdagwerk. De vakbonden willen dat het overleg gewoon doorgaat.

De zogeheten cao Motorvoertuigen en Tweewielers geldt voor ongeveer 85.000 mensen.