FNV wil weer praten over cabine-cao KLM

FNV Cabine is bereid opnieuw te onderhandelen over een nieuwe cao voor cabinemedewerkers bij KLM. Dat meldt de vakbond daags voor een nieuwe onderhandelingsronde waarvoor de luchtvaartmaatschappij alle bonden had uitgenodigd. De grootste vakbond voor cabinemedewerkers van KLM, de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC), neemt maandag pas een beslissing over nieuwe gesprekken.

Het is nog onduidelijk of acties door cabinepersoneel, die door VNC worden georganiseerd, van de baan zijn. Bij deze acties wil de vakbond bepaalde verzoeken van KLM om personeel in te laten vallen niet in behandeling nemen, waardoor geplande vluchten mogelijk niet doorgaan.

VNC, FNV Cabine en FNV Grond wezen enkele weken geleden het eindbod van KLM op vlak van loon en looptijd af. FNV Grond, de vakbond voor grondpersoneel bij KLM, maakte eerder al bekend weer te willen onderhandelen. Grondpersoneel van KLM staakte deze maand al enkele keren, waardoor de luchtvaartmaatschappij tientallen vluchten moest schrappen.