FNV wil snel duidelijkheid voor personeel Keolis

De FNV wil snel duidelijkheid voor zo’n duizend werknemers van ov-bedrijf Keolis. Gelderland, Flevoland en Overijssel willen af van een contract waarin Keolis een deel van het busvervoer in de drie provincies is gegund, omdat er bij de aanbesteding opzettelijk onjuiste informatie zou zijn verstrekt. Vakbond FNV wil weten wat dat betekent voor het betrokken personeel van de vervoerder en wil in gesprek met de provincies.

CNV Vakmensen liet dinsdag al weten grote vraagtekens te zetten bij het besluit van de provincies.

Welke onjuiste informatie door Keolis is verstrekt bij de aanbesteding, is niet bekendgemaakt. De zogenoemde concessie IJssel-Vecht gaf Keolis het recht om het busvervoer te verzorgen in delen van drie provincies. Zo zou dat voor de Veluwe en Midden-Overijssel ingaan vanaf 13 december 2020, voor Lelystad per 4 september 2021 en voor IJsselmond per 10 december 2023.

In een reactie liet Keolis dinsdag weten „met grote teleurstelling kennis te hebben genomen van het besluit”. Het bedrijf zegt vol vertrouwen te zijn geweest over een goede afloop, „juist door openheid te hebben geboden en in te hebben gezet op herstel”.