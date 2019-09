FNV wil rust voor uitwerken pensioenakkoord

Vakbond FNV wil dat de pensioenfondsen in Nederland voorlopig niet hoeven te korten. Er zou rust nodig zijn om het pensioenakkoord uit te werken. „Geef die noodzakelijke rust aan het front, is mijn oproep aan de politiek. Gun ons de tijd om het nieuwe contract uit te werken”, laat FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga weten in een interview met De Telegraaf.

Een werkgroep is bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord dat het kabinet, de werkgevers en de vakbonden eerder dit jaar overeenkwamen. Volgens Elzinga maakt FNV zich er hard voor dat er voorlopig geen kortingen, premieverhogingen en opbouwverlaging nodig zijn.

Mede door de lage rente dreigen er voor miljoenen Nederlanders kortingen op hun pensioen. Elzinga vindt dat financiële consequenties niet nodig zouden moeten zijn. „Er wordt nu gedaan alsof de financiële positie van de fondsen slecht is, maar die is niet slecht. Dat is alleen op papier zo.”

Elzinga wilde volgens De Telegraaf niet zeggen wat de FNV doet als het kabinet de kortingen toch door laat gaan. „Ik denk dat wij zulke goede argumenten hebben dat pensioenfondsen het ermee eens zijn en dat kabinet en werkgevers ook overtuigd raken.”