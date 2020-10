FNV wil aandacht voor personeel bij sluiting kolencentrale

Als de kolencentrale van Riverstone op de Maasvlakte sluit, moet het personeel dat daar werkt „fatsoenlijk” gecompenseerd worden. Ook mensen die in de kolenoverslag of -opslag werken en door de sluiting hun baan kwijtraken, moeten compensatie krijgen, meent vakbond FNV. De overheid zou daar garant voor moeten staan en zich niet verschuilen achter de werkgever, meent de bond.

FNV denkt dat in de hele keten 140 banen verdwijnen door de sluiting. Aanvankelijk eiste het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij sluiting van een centrale nog dat medewerkers door het zogeheten Kolenfonds worden opgevangen, maar die eis is volgens FNV losgelaten. Tegelijkertijd verwacht de bond weinig van Riverstone, een Amerikaans hedgefonds.

Dat de overheid naar de werkgevers verwijst voor compensatie noemt de bond onbegrijpelijk omdat juist daarvoor het Kolenfonds is opgericht. Uit dat fonds worden ook medewerkers van de gesloten Hemwegcentrale in Amsterdam naar ander werk begeleid. Om de medewerkers van de Riverstone-centrale ook op te kunnen vangen, zal daar wel wat extra geld in moeten.

„Er moeten nu stevige afspraken komen”, meent FNV-bestuurster Chant van den Berg. „Wij willen zekerheid. Niet alleen voor het vaste personeel bij de centrale zelf, maar ook voor de inhuurkrachten én door de gehele kolenketen.”