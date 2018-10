FNV-voorzitter: eerst zien, dan geloven

„Eerst zien, dan geloven.” Dit is de eerste reactie van vakbondsvoorzitter Han Busker van FNV op het besluit van het kabinet om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen.

„Het lijkt goed nieuws. Maar 10 november is niet van de baan. Zolang dit niet echt van tafel is, gaat die bijeenkomst gewoon door”, zegt Busker. Zaterdag 10 november organiseert FNV een manifestatie op de Dam in Amsterdam voor het behoud van de dividendbelasting.

Eerder op de dag reageerde de vakbondsbaas al op het besluit van Unilever om voorlopig een streep te zetten door de geplande verhuizing van het Londense hoofdkantoor naar Rotterdam: „Nu Unilever besloten heeft het hoofdkantoor niet naar Nederland te verhuizen, is ook het laatste door het kabinet bedachte argument voor het afschaffen van de dividendbelasting vervallen”, aldus de FNV-voorman.