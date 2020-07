FNV-voorzitter Busker: ik denk dat we hier uitkomen

FNV-voorzitter Han Busker noemt de stemming in het ledenparlement van de vakbond spannend, maar heeft vertrouwen in een goede afloop. Dat zei hij voorafgaand aan de cruciale stemming over het pensioenakkoord.

„Het is wel degelijk een spannende dag, want we hebben nu natuurlijk een groot dossier waar we met elkaar in het ledenparlement over in discussie gaan”, zegt Busker. „Het gaat over de pensioenen waar we elf jaar lang over hebben gediscussieerd met elkaar. Het gaat ook over de AOW en over mensen die eerder kunnen stoppen met zwaar werk.”

Wat de FNV-top zal doen bij een nee-stem van het 105-koppige parlement, kan Busker nog niet aangeven. „In die modus zit ik helemaal niet. Ik denk dat we hier uitkomen met het ledenparlement.”