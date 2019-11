FNV vooral blij met baangaranties bij Eneco

Vakbond FNV is blij met de afgegeven baangaranties bij de overname van Eneco. Dat meldde de bond in een reactie op het bericht dat het energiebedrijf in handen komt van de Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu.

Ook het in stand houden van de arbeidsvoorwaarden heeft de goedkeuring van FNV. Bij Eneco in Nederland, België en Duitsland werken circa 4500 mensen. Daarnaast blijft na de overname tot genoegen van de bond de groene koers van Eneco bestaan.

„Mitsubishi werkt al jaren samen met Eneco als leverancier en kent het bedrijf daardoor goed. Dat zij samen met het Japanse energiebedrijf Chubu Eneco nu overnemen, stelt ons gerust”, aldus FNV-bestuurder Ruud Cornelisse. Hij is ook te spreken over de garantie van vijf jaar die is afgegeven. Volgens de wet zouden de Japanners na een jaar aan de arbeidsvoorwaarden mogen morrelen. „De vier jaar extra heeft mij positief verbaasd”, aldus Cornelisse.