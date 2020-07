FNV vindt massaontslag in ov onnodig en onacceptabel

De FNV vind het onbegrijpelijk dat OV-NL een massaontslag bij NS en de regionale ov-vervoerders heeft aangekondigd. „Vreemd dat wij dit via de media moeten horen”, zegt bestuurder Marco Bouma van de vakbond. „Wij zien ook dat minder reizigers gebruikmaken van het openbaar vervoer. Maar we zien ook dat reizigersaantallen wekelijks stijgen. FNV is hier heel duidelijk over. Massaontslag in het ov is een grote stap terug in de tijd en in de duurzaamheidsambities van dit kabinet en de ov-sector. We moeten juist investerend de crisis uit.”

Wat de vakbond betreft moet het kabinet financieel bijspringen om massaontslagen af te wenden. Anders kunnen volgens FNV „alle duurzaamheidsplannen voor de mobiliteit door de versnipperaar en verslechtert de bereikbaarheid”. FNV vreest ook grote personeelstekorten in de nabije toekomst door de massaontslagen. Bouma: „In de laatste crisis is er onder meer in de zorg snoeihard gesaneerd. Daardoor kampt deze sector zelfs nu nog met grote personeelstekorten. We nemen aan dat de ov-bedrijven en de politiek deze les uit het verleden toch wel geleerd hebben.”