FNV verwacht grote drukte bij pensioenberaad

Vakbond FNV beraadt zich op acties om zijn onvrede te uiten over het mislukken van het Haagse pensioenoverleg. Op een bijeenkomst over pensioenen in Utrecht worden zaterdag ruim duizend mensen verwacht. Voorzitter Han Busker en vakbondsonderhandelaar Tuur Elzinga praten daar de FNV-leden bij en willen gezamenlijk nieuwe acties bespreken en vaststellen.

Volgens de bond is het centrale FNV-vakbondshuis waarschijnlijk te klein voor de overvolle actiebijeenkomst. Een tent buiten met een videoverbinding moet extra ruimte bieden.

Dinsdag is het pensioenoverleg met werkgevers en kabinet vastgelopen. Volgens FNV was deelname van zelfstandigen aan het pensioenstelsel voor de andere partijen onbespreekbaar. Ook wil het kabinet niets doen aan de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd, klaagt de bond, die zich verder opwindt over de strenge rekenregels voor pensioenfondsen.

Alle vormen van actie behoren nu tot de mogelijkheden, zegt een woordvoerder. Hij noemt als voorbeeld kantinebijeenkomsten bij bedrijven. Het actieberaad bij de vakbond betekent overigens niet dat FNV niet meer wil onderhandelen. „Zodra er beweging is bij de andere partijen zijn wij de eerste om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven”, aldus de zegsman.

Er wordt door de vakbonden al maanden campagne gevoerd over pensioenen. FNV, CNV en VCP lieten eerder deze week weten eerst terug te gaan naar hun achterban om te bespreken welke stappen ze nu gaan nemen.