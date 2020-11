FNV: verlenging sluiting horeca niet onverwacht, wel zorgelijk

De verlengde sluiting van de horeca tot in december is niet onverwacht maar wel zorgelijk voor de sector, zegt vakbond FNV. Volgens de vakbond voelt de sluiting onterecht en wordt er een groot offer gevraagd van de sector, terwijl het aantal besmettingen afneemt.

Vakbondsbestuurder Edwin Vlek: „Laten we in vredesnaam hopen dat de vandaag bekendgemaakte aanvullende maatregelen de hamerslag zijn om het virus succesvol in te dammen. Voor ons is het allerbelangrijkst dat de horeca de deuren zo snel mogelijk weer kan openen. Alle inspanningen moeten daarop gericht zijn.”

De vakbond verwacht verder dat de overheid de horeca ondersteunt door de kosten die de sluiting met zich meebrengen volledig te vergoeden. „In plaats van de NOW-3 af te bouwen, zou de overheid de horeca tijdens deze verlengde sluiting juist extra steun moeten bieden”, aldus de vakbond. Met extra steun kunnen horecaondernemers mensen in dienst houden.