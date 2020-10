FNV: vergeet steun voor mensen die door crisis werkloos zijn niet

Hoewel het goed is dat het kabinet extra geld heeft uitgetrokken voor verschillende sectoren, moeten mensen die door de coronacrisis werkloos zijn geworden niet worden vergeten. De kans op economisch herstel, en daarmee een nieuwe baan, wordt namelijk minder door de tweede virusgolf, meent vakbond FNV. De bond heeft er bij het kabinet op aangedrongen de steunmaatregelen niet af te bouwen en meer te investeren.

Voorzitter Han Busker van de vakbond stelt dat de FNV het perspectief mist „voor mensen die hun werk verliezen en er flink in inkomen op achteruit gaan”. Hij noemt van-werk-naar-werktrajecten als een belangrijke stap om te voorkomen dat mensen langdurig werkloos worden. Ook hamert hij erop dat alleen constateren dat er meer faillissementen en dus meer werkloosheid aankomt de komende periode niet voldoende is. De FNV wil volgens Busker „dat er zoveel mogelijk banen en inkomens behouden blijven”.

De FNV wil een tijdelijke inkomensondersteuning voor mensen die nu geen of slechts kort beroep op een regeling zoals de WW kunnen doen. „Er is extra inkomenssteun noodzakelijk voor de mensen die nu al of straks zonder werk en inkomen zitten. Het is teleurstellend dat het kabinet hier tot nu toe weinig voor doet”, aldus Busker.