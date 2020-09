FNV: verbeter de positie van uitzendkrachten

Werknemers in de uitzendbranche moeten in de toekomst sneller zekerheid krijgen van werk en inkomen. Dat vindt vakbond FNV, die de politiek oproept de wet aan te passen. Volgens de vakbond zweeft een groot deel van de uitzendkrachten jarenlang van uitzendbaan naar uitzendbaan, zonder vastheid.

Uit een enquête onder duizend uitzendkrachten komt naar voren dat ruim twee op de drie gemiddeld zeven jaar lang in de branche blijven werken, zonder zekerheid van werk en inkomen. „Uitzendwerk is bedoeld voor het opvangen van ziekte of pieken in het werk. Dan spreek je over weken of maanden, niet over jaren. Er zijn bedrijven die permanent uitzendkrachten inzetten”, zegt Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator van FNV. Hij wil af van onzekere banen en nulurencontracten.

Als praktijkvoorbeeld haalt de vakbond Jolanda Nijenhuis aan, die al zeventien jaar voor verschillende uitzendbureaus werkt. „Je bent altijd maar bang dat je de volgende dag niet meer terug hoeft te komen, daar word je nerveus van en eigenlijk kan ik er ook wel boos om worden”, zegt zij. Volgens FNV had in juni door de coronacrisis bijna 30 procent van de uitzendkrachten geen werk meer. In totaal telt Nederland er zo’n 230.000, aldus de bond.

Uitzendbranchevereniging ABU, goed voor 65 procent van de markt, erkent dat de risico’s van flexibiliteit te vaak op de werkenden wordt afgewenteld en dat er zaken te verbeteren zijn. „Maar tegelijk zoeken opdrachtgevers hun heil in ongeorganiseerde vormen van flexibel werk. Dat wordt mogelijk gemaakt doordat adequate zzp-wetgeving ontbreekt”, zegt directeur Jurriën Koops van de ABU. De brancheorganisatie roept de politiek op om zo snel mogelijk met wetgeving te komen.

Volgens uitzendbrancheverenigingen ABU en NBBU beginnen woensdag onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De branche wil onder meer voorstellen doen voor een verbeterde pensioenregeling, verkorting van uitzendduur en invoering van standaardcontracten voor de uitzendkrachten.