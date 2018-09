FNV trapt actie om dividendbelasting af

Vakbond FNV trapt woensdag zijn handtekeningenactie tegen het afschaffen van de dividendbelasting af. Een groep van ruim twintig FNV’ers gaat vanaf 11.30 uur dan handtekeningen verzamelen op Het Plein in Den Haag.

FNV gaat dan iedere week in het hele land de straat op. „Tot op heden is alle kritiek op de afschaffing van de dividendbelasting aan dovemansoren gericht. Dat Rutte alleen oog heeft voor de buitenlandse aandeelhouders, is een klap in het gezicht van al die ‘gewone’ Nederlanders. We gaan laten zien dat hij alleen staat en er verstandig aan doet om de asociale maatregel terug te draaien”, zegt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha.

Volgens FNV kan het geld veel beter besteed worden aan goede zorg, beter onderwijs, een hoger minimumloon en een lagere AOW-leeftijd. „Wij kiezen voor de mensen in plaats van de aandeelhouders.”